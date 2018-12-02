Челсі впевнено обіграв Фулхем

В матчі 14 туру АПЛ Челсі не зазнав проблем в матчі з сусідами по місту. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 14 тур

Челсі – Фулхем – 2:0

Голи: Педро, 4, Лофтус-Чік, 82

Челсі захопив ініціативу з самого початку і швидко вийшов вперед. Канте обікрав в центрі поля суперника, розігнав атаку і віддав на Педро. Той в штрафному класно прибрав захисника на замаху і точно пробив у дальній кут. Жиру до перерви міг подвоїти перевагу, проте Ріко впорався з його ударом. В другому таймі Чемберс двічі міг зрівняти рахунок, але тепер вже настав час Аррізабалаги рятувати свою команду. А наприкінці матчу чудова комбінація "аристократів" і своєчасний останній пас Азара вивели Лофтуса-Чіка на ударну позицію і той без проблем встановив остаточний рахунок в матчі.

Челсі набрав 31 очко завдяки цій перемозі і наблизився до Ліверпуля, який сьогодні зустрінеться з Евертоном в мерсисайдському дербі. Фулхем з 8 пунктами лишився останнім.