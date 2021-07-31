"Кому присвятив гол? Дочці, яка невдовзі народиться, а також дружині. Дай Боже, все буде добре, вона буде здоровою та щасливою.

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Ми знали, що у Львові на нас чекає непоступливий суперник і важкий поєдинок. Нам протистояла чудово організована команда. Якби ми одразу забили, було б легше, але цього не сталося. Однак ми намагалися контролювати гру та досягли свого.

Я опинився в чудовій команді, де виступає багато моїх співвітчизників. Усі дуже допомагають, щоб моя адаптація минула якнайшвидше. Щодня порозуміння стає кращим", – цитує Педрінью сайт Шахтаря з посиланням на ТК Футбол.

До слова, 23-річний бразилець вийшов на поле наприкінці зустрічі, забивши свій дебютний гол в УПЛ та встановивши остаточний рахунок на табло. У двох турах Педрінью загалом відіграв 88 хвилин.

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