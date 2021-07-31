"Кому посвятил гол? Дочери, которая вскоре родится, а также жене. Дай Бог, все будет хорошо, она будет здоровой и счастливой.

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Мы знали, что во Львове нас ждет неуступчивый соперник и тяжелый поединок. Нам противостояла прекрасно организованная команда. Если бы мы сразу забили, было бы легче, но это не произошло. Однако мы пытались контролировать игру и в конце концов добились своего.

Я оказался в замечательной команде, где выступает много моих соотечественников. Все очень помогают, чтобы моя адаптация прошла как можно быстрее. Ежедневно понимание становится лучше", – цитирует Педриньо сайт Шахтера со ссылкой на ТК Футбол.

К слову, 23-летний бразилец вышел на поле в конце встречи, забив свой дебютный гол в УПЛ и установив окончательный счет на табло. В двух турах Педриньо сыграл 88 минут.

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