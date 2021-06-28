Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Хорватії (5:3) став знаковим для півзахисника піренейців Педрі.

Автогол хавбека став найбільш дальнім в історії турніру, повідомляє Opta Sports.

Хорватія – Іспанія: Педрі побив рекорд Руні на Євро

На 20-й хвилині матчу Педрі віддав пас назад на 49 ярдів (майже 45 метрів). Голкіпер "Фурії Рохи" Унаї Сімон не зумів зупинити передачу партнера по центру воріт, і м'яч залетів у сітку. Крім того, цей автогол став першим на чемпіонатах Європи, який забили з-за меж штрафного майданчика.

Відзначимо, що 18-річний Педрі на Євро-2020 провів усі матчі без замін. Зокрема, він відіграв 120 хвилин проти Хорватії.

Іспанія кумедно дала фору, але перестріляла Хорватію в пекельній битві з 8 голами та вийшла у чвертьфінал Євро-2020