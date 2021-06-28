Хорватія – Іспанія: Педрі побив рекорд Руні на Євро
28 червня 20:44 - Читать на русском
Юний півзахисник збірної Іспанії Педрі продовжує переписувати історію змагань, у яких бере участь.
осн. час ( 3 : 3 )
завершено
85’ Міслав Оршіч
90+2’ Маріо Пашаліч
Педрі 20’
Пабло Сарабія 38’
Ферран Торрес 77’
Альваро Мората 101’
Мікель Оярсабаль 104’
20’ Педрі
38’ Пабло Сарабія
77’ Ферран Торрес
85’ Міслав Оршіч
90+2’ Маріо Пашаліч
101’ Альваро Мората
104’ Мікель Оярсабаль
Талант Барселони став наймолодшим гравцем стартового складу в історії плей-офф чемпіонатів Європи, повідомляє Opta Sports.
Педрі став наймолодшим гравцем збірної Іспанії на великих турнірах – попередній рекорд нагадував про ганьбу України
Педрі побив рекорд зіркового англійця Вейна Руні. Іспанець вийшов із перших хвилин на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Хорватії у віці 18 років і 215 днів. Попереднє досягнення встановили на Євро-2004. Тоді Руні зіграв проти збірної Португалії, коли був старшим за Педрі майже на місяць.
До слова, на груповому етапі цьогорічного форуму Педрі відіграв усі три матчі без замін.
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