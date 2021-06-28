Талант Барселони став наймолодшим гравцем стартового складу в історії плей-офф чемпіонатів Європи, повідомляє Opta Sports.

Педрі став наймолодшим гравцем збірної Іспанії на великих турнірах – попередній рекорд нагадував про ганьбу України

Педрі побив рекорд зіркового англійця Вейна Руні. Іспанець вийшов із перших хвилин на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Хорватії у віці 18 років і 215 днів. Попереднє досягнення встановили на Євро-2004. Тоді Руні зіграв проти збірної Португалії, коли був старшим за Педрі майже на місяць.

До слова, на груповому етапі цьогорічного форуму Педрі відіграв усі три матчі без замін.