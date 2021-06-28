Автогол хавбека стал самым дальним в истории турнира, сообщает Opta Sports.

Хорватия – Испания: Педри побил рекорд Руни на Евро

На 20-й минуте матча Педри отдал пас назад на 49 ярдов (около 45 метров). Голкипер "Фурии Рохи" Унаи Симон не сумел остановить передачу партнера по центру ворот, и мяч залетел в сетку. Кроме того, этот автогол стал первым на чемпионатах Европы, забитым из-за пределов штрафной.

Отметим, что 18-летний Педри на Евро-2020 провел все матчи без замен. В частности, он сыграл 120 минут против Хорватии.

Испания забавно дала фору, но перестреляла Хорватию в адской битве с 8 голами и вышла в четвертьфинал Евро-2020