Павлов розповів, як лікував гравців Динамо від алкогольної залежності

Екс-тренер Динамо Микола Павлов вдавався до радикальних методів боротьби з пияцтвом серед футболістів.

"Було багато футболістів, які почали працювати зі мною і переставали пити. Хірургічним шляхом, я їх "зашивав". Проходить 5 років, футболісти вже не в мене грають, а на Новий рік телефонують: "Микола Петрович, доповідаю. Сьогодні зробив цей захід, якому ви мене навчили, і знову веду здоровий спосіб життя". Вони вже бачили навесні, як травичка зеленіє, як листочки восени падають. Раніше цього не помічали. Таких футболістів у мене було багато.

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Мене цього навчило Динамо. Був епізод, коли хтось із тренерів сказав: "Того я не беру, цього не беру. Вони п'яниці". Керівництво каже – ти начальник команди, роби все, що можна. Я ж не знав, що таке кодувати. Взяв трьох або чотирьох футболістів і поїхав. Познайомився з лікарем, дивлюся на хлопців – вони сидять і трусяться. Я кажу: "Вам це для життя треба, для футболу. Якщо не вірите мені – піду з вами. Теж буду кодуватися або зашивати". Але вони сказали, що зроблять без мене і пішли.

Заходили по одному до лікаря, він щось з ними робить. Приїжджають додому – температура 41-42, ледь не вмирають. Але нічого – через одну-дві доби це проходить. Від лікаря їхали – я сам аж трусився. Проходить час – і ці процедури вже не роблять, довели свою спроможність у футболі та житті. У них зараз все добре – навіть недавно зустрічався з ними на сторіччі Дніпра, з дружинами цих гравців. Вони вдячні", – сказав Павлов для Tribuna.

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