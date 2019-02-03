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"Вони займаються коханням з вашими нареченими", – Павлов пригадав, як ненавидів футболістів-легіонерів

10:32 1023 Читать на русском
"Вони займаються коханням з вашими нареченими", – Павлов пригадав, як ненавидів футболістів-легіонерів
Микола Павлов / Youtube-канал TРЕНДЕЦ

Відомий ураїнський тренер Микола Павлов, який зараз очолює Всеукраїнське об'єднання тренерів, розповів, що раніше налаштовував українських гравців проти футболістів, які приїхали з-за кордону.

"Раніше ненавидів легіонерів, у мене грали тільки українці, які розмовляли однією мовою. Я налаштовував їх проти легіонерів. Це була моє омана, яка надалі виявилася плюсом. Говорив їм: "Ці люди приїхали забирати хліб у вас і ваших сімей, вони відбивають у вас ваших наречених, займаються з ними коханням". Чим вище піднімав голос, тим нижче вони йшли під стілець.

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І ось футболісти виходили, чекали тільки, щоб я їх випустив. Раніше було Динамо – й все. Потім з'явився ринок. Щоб тягнутися за ними, ми повинні своїм футболістам теж піднімати зарплату. Завдяки легіонерам керівники зобов'язані були платити більше. Не я ж таке придумав – це ринок.

Я собі так зарплату піднімав. У мене ж не було кваліфікованих футболістів, а я гідно представляю ваше місто, то чому повинен отримувати менше, ніж той тренер? Не знаєте скільки? Дізнайтеся – ви ж можете зателефонувати іншому президенту. Потім йдуть чутки, що мене звуть туди і туди. І піднімали зарплату, а я вже піднімав футболістам.

Зарплатня 1 млн доларів, коли я працював біля керма Маріуполя? У податковій все є. Але з українських тренерів я 100 відсотків був найбільш високооплачуваним в нашій країні. Це не тільки зарплата. У клубах, де я працював, у вартості контрактів футболістів було 20 моїх відсотків. Це було всюди. Порахуйте, скільки футболістів і куди йшло. Чи є я мільйонером? Так", – передає слова Павлова Tribuna.

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Микола Павлов
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