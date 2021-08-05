"Збірна перебуває у ситуації, коли вже зіграно три матчі відбіркового циклу чемпіонату світу з футболу 2022 і Україна зараз у дуже складній ситуації в турнірній таблиці. Тому зараз важливо, щоб зміна тренерського штабу відбулася максимально органічно.

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Безумовно, більшість сьогодні називають кандидатом № 1 на посаду головного тренера збірної Сергія Реброва. Але у нього угода з арабським клубом. І наскільки мені відомо, вона вельми жорстка. Тому малоймовірно, що Ребров прямо зараз очолить збірну.

На мій погляд, оптимальним кандидатом був би Мирон Маркевич. Він явно не сказав свого останнього слова у футболі, він вільний і для нього це точно буде величезним викликом і величезною відповідальністю. Можливості Маркевича ми добре знаємо – його Металіст, так само як і Дніпро, свого часу грав у яскравий атакувальний футбол. Тому можна не сумніватися: збірна свій стиль не повинна втратити", – цитує Денисова видання "Новое время".

Нагадаємо, Шевченко днями попрощався зі збірною України, а УАФ пообіцяла оголосити нового тренера національної команди вже 9 серпня.

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