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Шевченко: УАФ запропонувала мені новий контракт, залишилося його підписати

18:19 80 Читать на русском
Шевченко: УАФ запропонувала мені новий контракт, залишилося його підписати
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував продовження контракту з УАФ.

"Мені дуже приємно, що виконком УАФ прийняв рішення надати мені і моєму тренерському штабу контракт ще на 2,5 роки.

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В недалекому майбутньому ми з УАФ приступимо до вивчення цього контракту. Домовленості вже є, залишилося підписати контракт, що ми і зробимо. Ось такий приємний день. Спасибі всім", – цитує Шевченка офіційний YouTube-канал УАФ.

Нагадаємо, на засіданні XXIII Конгресу УАФ, що відбувся у Львові, виконком УАФ проголосував за продовження співпраці з 43-річним фахівцем. Нова угода розрахована до кінця 2022 року.

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Теги
Збірна України УАФ Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна
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