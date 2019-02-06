Павелко розповів, чому Львів був обраний для проведення двох домашніх матчів збірної у відборі до Євро-2020

Президент ФФУ Андрій Павелко зізнався, що рішення грати у Львові два домашніх матчі у Львові це побажання тренерського штабу.

"Нам були дані гарантії від адміністрації, від очільника області, міністерства молоді та спорту, а також від керівництва стадіону Арена Львів про те, що і газон, і стадіон, будуть в найкращому вигляді підготовлені до двох важливих матчів нашої збірної.

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Я думаю, це дуже хороший подарунок для львівських вболівальників. Тренерський штаб побажав зіграти обидві гри в одному місті, щоб не переїжджати. Виконком підтримав таку ідею", – сказав Павелко "телеканалу Футбол 1".

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