Стадіон Україна реконструюють – кількість місць на трибунах буде суттєво зменшена

У Львові планують реконструювати стадіон Україна з добудовою. Після реконструкції на стадіоні облаштують реабілітаційний центр для спортсменів, спортивну школу, музей та два готелі.

Також тут планують відкрити зали для занять аеробікою та фітнесом. Відповідний детальний план території, що передбачає реконструкцію стадіону Україна з добудовою, мерія замовила на підставі звернення футбольного клубу Карпати, яке і оплатило розробку цієї документації, повідомляє Zaxid.net.

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Розроблений план реконструкції стадіону Україна передбачає зменшення кількості місць на трибунах до 15 тисяч. У додаткових приміщеннях мають бути облаштовані роздягальні з душовими для спортсменів, диспетчерський пункт для управління стадіоном, зона для роботи ЗМІ, зал для прес-конференцій, коментаторські кабіни, VIP-ложа та ложа для преси.

Окрім цього, у підтрибунних приміщеннях облаштують реабілітаційний центр для спортсменів, заклади громадського харчування, офіс ФК Карпати, клубну спортивну школу, клубний музей, два готелі (на 60 та 100 місць), спортивні зали для занять аеробікою, фітнесом та іншими спортивними напрямками.

Поруч зі стадіоном облаштують відкриту стоянку на 103 паркомісця та підземну стоянку для 310 авто. На прилеглій території також заплановано облаштувати багаторівневий паркінг на 400 авто.

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