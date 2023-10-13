Ще з червня Павелко перебуває у СІЗО, оскільки триває слідство щодо розкрадання коштів керівництвом УАФ. У цій же справі також фігурує Юрій Запісоцький.

Павелко залишається в СІЗО – офіційне рішення суду

Втім, у Павелка також були справи, де він виступав обвинувачем. У лютому 2023 він подав позов проти журналіста Костянтина Андріюка, якому інкримінували розповсюдження нібито неправдивої інформації про Павелка та посадовців УАФ.

Деснянський районний суд Києва розглянув справу і не знайшов доказів вини Андріюка. У задоволенні позову Павелку відмовили. У нього є 30 днів, аби подати апеляцію.