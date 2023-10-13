Павелко проиграл суд против Андриюка – журналиста обвиняли в клевете
20:30 - Читати українською
Футбольный функционер Андрей Павелко потерпел очередную неудачу в судебных кабинетах.
С июня Павелко находится в СИЗО, поскольку идет следствие по хищению средств руководством УАФ. По этому же делу также фигурирует Юрий Записоцкий.
Павелко остается в СИЗО – официальное решение суда
Впрочем, у Павелко тоже были дела, где он выступал обвинителем. В феврале 2023 года он подал иск против журналиста Константина Андриюка, которому инкриминировали распространение якобы ложной информации о Павелко и чиновниках УАФ.
Деснянский районный суд Киева рассмотрел дело и не нашел доказательств вины Андреюка. В удовлетворении иска Павелко отказали. У него есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.
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