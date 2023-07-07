У п'ятницю, 7 липня, мали відбутися чотири засідання щодо керівництва УАФ. Однак жодне з них не призвело до конкретних рішень.

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Як інформує Footballhub, генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький не з'явився на засідання. Його було перенесено. Щодо президента Асоціації Андрія Павелка, то він давав покази по відеозв'язку з СІЗО у справі щодпо відсторонення, але слідчий ізолятор працював до 16:00 і на цьому слухання завершилося. Воно продовжиться 10 липня. Однак захисники функціонера встигли передати судді кілька клопотань, які, скоріш за все, затягнуть процес.

Розгляд апеляції на зміну запобіжного заходу у справі про розкрадання коштів перенесли за клопотанням прокурора, адже вони не встигли опрацювати численні клопотання адвокатів Павелка. Засідання має відбутися 12 липня.

Нагадаємо, що суд помістив Андрія Павелка в СІЗО терміном на 60 діб.

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