В пятницу, 7 июля, должны были состояться четыре заседания по поводу руководства УАФ. Однако ни одно из них не было рассмотрено.

Движение обвинило УАФ в срыве создания УПЛ ТВ: "Любое объединение клубов – это поражение Павелко и его команды"

Как информирует Footballhub, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий не явился на заседание. Оно было перенесено. Что касается президента Федерации Андрея Павелко, то он давал показания по видеосвязи с СИЗО по делу об отстранении, но следственный изолятор работал до 16:00 и на этом слушание завершилось. Оно продолжится 10 июля. Однако защитники функционера успели передать судье несколько ходатайств, которые, скорее всего, затянут процесс.

Рассмотрение апелляции на изменение меры пресечения по делу о хищении средств перенесли по ходатайству прокурора, ведь они не успели проработать многочисленные ходатайства адвокатов Павелко. Заседание должно состояться 12 июля.

Напомним, что суд поместил Андрея Павелко в СИЗО сроком на 60 суток.

Частный пляж, позолоченная мебель и гардероб для 100 пар обуви – появилось видео обыска в доме Павелко