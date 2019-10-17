Екс-віце-президент УЄФА, народний депутат України Григорій Суркіс не хоче коментувати інцидент, який відбувся між ним та президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком у ложі для почесних гостей на матчі Україна – Португалія.

"У мене нічого не відбулося. Я нічого не коментую. Ви ж бачите, зі мною все добре", – сказав Суркіс журналісту Футбол 24 у четвер.

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Раніше "Футбол 24" отримав коментар щодо інциденту від Валентина Латипова, радника президента УАФ Андрія Павелка.

Нагадаємо, про конфлікт, який відбувся на Олімпійському під час матчу Україна – Португалія, стало відомо із ресурсу prosports.kz, який опублікував коментар голови профспілки українських футболістів Олега Печорного. За його словами, Андрій Павелко намагався прогнати Григорія та Ігоря Суркісів, а також прем'єр-міністра України 90-х Валерія Пустовойтенка із vip-ложі, але отримав удар в обличчя.

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