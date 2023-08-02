Президент УАФ Андрій Павелко був відсторонений від своєї посади терміном на 2 місяці – до 2-го жовтня включно, повідомляє FootballHub.

Генсек УАФ заарештований і перебуватиме в СІЗО – суд обрав запобіжний захід

Відповідне рішення сьогодні, 2-го серпня, ухвалила слідча суддя Шевченківського районного суду міста Львова Зима Ірина Євстафіївна.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Сторона захисту має право подати апеляцію протягом 5 днів.

Нагадаємо, Андрій Васильович проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів УАФ. Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту до 14 серпня. Раніше Павелка вже відсторонювали від посади президента УАФ, однак адвокати зуміли "відбити" свого підопічного.

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