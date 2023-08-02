Президент УАФ Андрей Павелко был отстранен от своей должности сроком на 2 месяца – до 2-го октября включительно, сообщает FootballHub.

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Соответствующее решение сегодня, 2-го августа, приняла следственная судья Шевченковского районного суда города Львова Зима Ирина Евстафьевна.

Постановление подлежит немедленному исполнению. Сторона защиты имеет право подать апелляцию в течение 5 дней.

Напомним, Андрей Васильевич проходит фигурантом по делу о хищении средств УАФ. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Ранее Павелко уже отстраняли от должности президента УАФ, однако адвокаты сумели "отбить" своего подопечного.

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