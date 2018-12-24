Павар запевнив, що не підписував контракт з Баварією

Захисник Штутгарта Бенжамен Павар спростував інформацію про підписання попереднього контракту з Баварією.

"Я не підписував контракт з Баварією. Інтерес такого клубу мені приємний, але наразі я повністю зосереджений на виступах за Штутгарт. Я не думаю про наступне літо", – цитує Павара Le Parisien.

Павар погодився перейти у Баварію влітку

Раніше повідомлялося, що французький футболіст дав згоду на перехід в мюнхенську команду під час літнього трансферного вікна. Баварія висловила готовність заплатити 35 млн євро відступних за виконавця.

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22-річний Павар перейшов в Штутгарт влітку 2016 року з Лілля за 5 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 14 матчів у чемпіонаті Німеччини, не відзначившись результативними діями. Минулого літа Павар в складі збірної Франції став чемпіоном світу.