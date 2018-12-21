Анчелоті прокоментував інформацію про бажання Наполі купити Павара

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті запевнив представників преси, що клуб не буде продавати гравців в січні.

"Різдво – важливий час для всіх нас. Ми постараємося поєднати робочий аспект зі святковим. Ми будемо тренуватися на Різдво. Це хороша нова розробка для італійського футболу.

Наполі націлився на чемпіона світу-2018 Павара

Зараз я бачу компактну команду. Якби я сказав, що мені подобається Павар, то це буде неповагою до Хюсая, Малькуі та Максімовіча, якими я дуже задоволений.

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Ринок мене зараз мало цікавить. Додатковий гравець може привести до проблем в управлінні. Ніхто не піде, якщо хтось сам не захоче бути проданим", – цитує Анчелотті офіційний сайт Наполі.