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Павар погодився перейти у Баварію влітку

09:33 466 Читать на русском
Павар погодився перейти у Баварію влітку
Бенжамен Павар / AFP

Захисник Штутгарта Бенжамен Павар змінить клубну прописку в Німеччині.

Баварія прагне підписати чемпіона світу в складі збірної Франції Бенжамена Павара, який зараз виступає за Штутгарт. За інформацією ESPN, Павар погодився на перехід у мюнхенський клуб під час літнього трансферного вікна.

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Баварія заплатить за оборонця щонайменше 35 млн євро. Не виключено, що німецький гранд може викласти більше, щоб оформити перехід вже взимку, проте це малоймовірно, адже Штутгарт зараз бореться за виживання у Бундеслізі, а Павар один із лідерів "швабів".

Раніше повідомлялось, що у придбанні Павара зацікавлений італійський Наполі.

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