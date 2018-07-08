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Паулінью погодився повернутися в Гуанчжоу Евергранд

17:50 357 Читать на русском
Паулінью погодився повернутися в Гуанчжоу Евергранд
Паулінью / Фото: соцмережі

Китайський клуб пропонує футболісту зарплатню у 14 млн євро на рік.

Хавбек Барселони Паулінью може незабаром повернутися в Гуанчжоу Евергранд, стверджує видання Mundo Deportivo.

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За інформацією порталу, 29-річний хавбек вже погодився на трансфер, сума його переходу складе 50 млн євро.

Також додається, що китайський клуб пропонує йому зарплату близько 14 млн євро в рік, а контракт буде розрахований на 4 сезони.

Нагадаємо, рік тому Барселона купила Паулінью у Гуанчжоу Евергранд за 40 мільйонів євро.

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Теги
Трансфери Хосе Паулінью Хосе Паулінью Барселона Барселона Гуанчжоу Евергранд Гуанчжоу Евергранд Іспанія
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