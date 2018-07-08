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Паулинью согласился вернуться в Гуанчжоу Эвергранд

17:50 81 Читати українською
Паулинью согласился вернуться в Гуанчжоу Эвергранд
Паулинью / Фото: соцсети

Китайский клуб предлагает футболисту зарплату в 14 млн евро в год.

Хавбек Барселоны Паулинью может вскоре вернуться в Гуанчжоу Эвергранд, утверждает издание Mundo Deportivo.

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По информации портала, 29-летний хавбек уже согласился на трансфер, сумма его перехода составит 50 млн евро.

Также добавляется, что китайский клуб предлагает ему зарплату около 14 млн евро в год, а контракт будет рассчитан на 4 сезона.

Напомним, год назад Барселона купила Паулинью у Гуанчжоу Эвергранд за 40 млн евро.

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