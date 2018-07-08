Паулинью согласился вернуться в Гуанчжоу Эвергранд

Китайский клуб предлагает футболисту зарплату в 14 млн евро в год.

Хавбек Барселоны Паулинью может вскоре вернуться в Гуанчжоу Эвергранд, утверждает издание Mundo Deportivo.

Ярмоленко присоединится к Вест Хэму в Швейцарии – клубы договорились о трансфере

По информации портала, 29-летний хавбек уже согласился на трансфер, сумма его перехода составит 50 млн евро.

Также добавляется, что китайский клуб предлагает ему зарплату около 14 млн евро в год, а контракт будет рассчитан на 4 сезона.

Напомним, год назад Барселона купила Паулинью у Гуанчжоу Эвергранд за 40 млн евро.

Как ЧМ-2018 повлияет на судьбу "Золотого мяча": топ-5 игроков, которые могут нарушить гегемонию Месси и Роналду уже сейчас