Пау Лопес став гравцем Роми – на його місце сватали Луніна

Італійська Рома підтвердила трансфер голкіпера севільського Бетіса Пау Лопеса.

24-річний воротар став гравцем "вовків", повідомляє офіційний сайт римлян.

Де Россі вирішив завершити кар'єру, – Sky Italia

Рома оголосила про перехід голкіпера Бетіса Пау Лопеса. Він підписав 5-річний контракт зі столичним клубом. Трансфер іспанця коштував італійському гранду орієнтовно 23,5 млн євро. Його місце в Бетісі тепер може посісти українець Андрій Лунін, права на якого належать мадридському Реалу.

У сезоні 2018/19 Пау Лопес провів 35 матчів у всіх турнірах. Раніше він захищав кольори Еспаньйола.