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Пау Лопес став гравцем Роми – на його місце сватали Луніна

06:00 65 Читать на русском
Пау Лопес став гравцем Роми – на його місце сватали Луніна
Пау Лопес / EFE

Італійська Рома підтвердила трансфер голкіпера севільського Бетіса Пау Лопеса.

24-річний воротар став гравцем "вовків", повідомляє офіційний сайт римлян.

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Рома оголосила про перехід голкіпера Бетіса Пау Лопеса. Він підписав 5-річний контракт зі столичним клубом. Трансфер іспанця коштував італійському гранду орієнтовно 23,5 млн євро. Його місце в Бетісі тепер може посісти українець Андрій Лунін, права на якого належать мадридському Реалу.

У сезоні 2018/19 Пау Лопес провів 35 матчів у всіх турнірах. Раніше він захищав кольори Еспаньйола.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Пау Лопес Пау Лопес Рома Рома Бетіс Бетіс Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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