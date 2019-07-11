Пау Лопес стал игроком Ромы – на его место сватали Лунина

Итальянская Рома подтвердила трансфер голкипера севильского Бетиса Пау Лопеса.

24-летний вратарь стал игроком "волков", сообщает официальный сайт римлян.

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Рома объявила о переходе голкипера Бетиса Пау Лопеса. Он подписал 5-летний контракт со столичным клубом. Трансфер испанца стоил итальянскому гранду ориентировочно 23,5 млн евро. Его место в Бетисе теперь может занять украинец Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу.

В сезоне 2018/19 Пау Лопес провел 35 матчей во всех турнирах. Ранее он защищал цвета Эспаньола.