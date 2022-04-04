"Можу сказати, що ставлюсь до Ракицького з великою повагою. Я завжди про нього говорив, як про одного з найкращих захисників українського футболу. Людина, яка розірвала контракт із Газпром-клубом і чітко висловила свою позицію, – патріот.

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Куди перейде Ракицький? Думаю, його агент намагатиметься підшукати варіант у Туреччині. Для Ракицького це буде гарною ігровою практикою як для захисника, тому що рівень нападників у Туреччині дуже високий.

У ситуації, яка склалася, гадаю Ракицького викличуть до збірної України на стикові матчі. Я вважаю, це буде правильним рішенням і по-людськи, і за рівнем професіоналізму. А чи гратиме він у стартовому складі, це вже вирішувати Петракову та його тренерському штабу", — сказав Грозний в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, нещодавно Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом, який був розрахований до 30 червня. Колишній захисник Шахтаря виступав у Росії останні 3 роки, а зараз тренується з Металістом.

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