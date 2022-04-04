"Патриот": Грозный ожидает возвращения Ракицкого в сборную Украины
Украинский тренер и эксперт Вячеслав Грозный рассказал, почему хочет видеть экс-защитника Зенита Ярослава Ракицкого в национальной команде.
"Могу сказать, что отношусь к Ракицкому с большим уважением. Я всегда о нем говорил, как об одном из лучших защитников украинского футбола. Человек, который расторг контракт с Газпром-клубом и четко выразил свою позицию, – патриот.
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Куда перейдет Ракицкий? Думаю, его агент постарается подыскать вариант в Турции. Для Ракицкого это будет хорошей игровой практикой, как для защитника, потому что уровень нападающих в Турции очень высок.
В сложившейся ситуации, думаю, Ракицкого вызовут в сборную Украины на стыковые матчи. Я считаю, это будет правильным решением и по-человечески, и по уровню профессионализма. Будет ли он играть в стартовом составе, это уже решать Петракову и его тренерскому штабу", – сказал Грозный в интервью FanDay.
Напомним, недавно Ярослав Ракицкий расторг контракт с Зенитом, который был рассчитан до 30 июня. Бывший защитник Шахтера выступал в России последние 3 года, а сейчас тренируется с Металлистом.
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