"Могу сказать, что отношусь к Ракицкому с большим уважением. Я всегда о нем говорил, как об одном из лучших защитников украинского футбола. Человек, который расторг контракт с Газпром-клубом и четко выразил свою позицию, – патриот.

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Куда перейдет Ракицкий? Думаю, его агент постарается подыскать вариант в Турции. Для Ракицкого это будет хорошей игровой практикой, как для защитника, потому что уровень нападающих в Турции очень высок.

В сложившейся ситуации, думаю, Ракицкого вызовут в сборную Украины на стыковые матчи. Я считаю, это будет правильным решением и по-человечески, и по уровню профессионализма. Будет ли он играть в стартовом составе, это уже решать Петракову и его тренерскому штабу", – сказал Грозный в интервью FanDay.

Напомним, недавно Ярослав Ракицкий расторг контракт с Зенитом, который был рассчитан до 30 июня. Бывший защитник Шахтера выступал в России последние 3 года, а сейчас тренируется с Металлистом.

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