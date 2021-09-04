Півзахисник Хав'єр Пасторе вперше у кар'єрі спробує свої сили на Піренеях.

32-річний аргентинець став гравцем Ельче, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Пасторе виступатиме за "біло-зелених" до літа 2022-го.

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Хав'єр дістався Ельче безкоштовно, адже нещодавно достроково розірвав контракт з Ромою, за яку виступав з 2018-го. В Європі аргентинець здобув славу завдяки виступам у Палермо, кольори якого захищав у 2009-2011 роках. Опісля він провів 7 сезонів поспіль у складі ПСЖ і завоював 5 чемпіонських титулів.

До слова, Ельче після трьох турів розташувався на 15-й сходинці турнірної таблиці Прімери з двома заліковими балами в активі.

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