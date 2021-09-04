Полузащитник Хавьер Пасторе впервые в карьере попробует свои силы на Пиренеях.

32-летний аргентинец стал игроком Эльче, сообщает официальный сайт испанского клуба. Пасторе будет выступать за "бело-зеленых" до лета 2022-го.

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Хавьер достался Эльче бесплатно, ведь недавно досрочно расторг контракт с Ромой, за которую выступал с 2018-го. В Европе аргентинец получил славу благодаря выступлениям в Палермо, цвета которого защищал в 2009-2011 годах. После он провел 7 сезонов подряд в составе ПСЖ и одержал 5 чемпионских титулов.

К слову, Эльче после трех туров расположился на 15-й строчке турнирной таблицы Примеры с двумя зачетными баллами в активе.

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