Досвідчений хавбек покинув "джалороссі", повідомляє офіційний сайт клубу.

Аталанта закрила трансфер зірки Ередивізі

Пасторе розірвав контракт із римлянами за обопільною згодою. Аргентинець мав ще два роки за договором із Ромою. Однак, він давно перестав бути складовою основної обойми "вовків". У попередньому сезоні Пасторе відіграв усього 5 матчів Серії А, але заробив 4,5 млн євро, маючи другий оклад у команді.

Аргентинський хавбек здобув славу в Палермо, кольори якого захищав у 2009-2011 рр. і навіть став Найкращим гравцем Італії-2010. Потім він провів 7 сезон поспіль у складі французького ПСЖ і здобув 5 чемпіонських титулів. Влітку 2018-го Пасторе перебрався в Рим за 24,7 млн.

До слова, новий сезон чемпіонату Італії Рома розпочала з двох перемог – над Фіорентиною (3:1) і Салернітаною (4:0).

No Ronaldo, no party, дебют Мессі в тіні Мбаппе, крах Арсенала, Челсі показав зуби на Анфілді – огляд вікенду