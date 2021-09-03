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Мустафі уклав із "жабами" 2-річний контракт. Угодою передбачений пункт про продовження співпраці ще на рік. До Валенсії він перебрався у статусі вільного агента. Донедавна оборонець захищав кольори Шальке.

До слова, в сезоні 2020/21 Шкодран Мустафі провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. У 2014-2017 рр. він виступав у складі іншого місцевого клубу – Валенсії.

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