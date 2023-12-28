Заявка збірної Камеруну на КАН розпалила суперечки через молодого гравця, який неочікувано опинився у складі.

Наставник "нескорених левів" Рігобер Сонг викликав на Кубок африканських націй 27 гравців і не обійшлось без сюрпризів.

Тренер учасника плей-офф ЧС-2022 не отримує зарплату 6 місяців – за кілька тижнів треба захищати чемпіонський титул

У заявці Камеруну відсутній нападник Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг. Натомість Сонг взяв на КАН 17-річного півзахисника Вікторії Юнайтед – Вілфріда Натана Дуала. Саме персона молодого гравця викликала подив. Річ у тому, що на фото Дуала виглядає не на свій вік, а, як мінімум, старше на 10, а то й на 15 років.

На африканському континенті фальсифікація документів – звична справа. Дізнатися реальний вік гравця дуже складно, оскільки інколи всі папери загадково зникають.

Нагадаємо, що Камерун потрапив в одну групу з Гвінеєю, Гамбією та Сенегалом. КАН стартує 13 січня 2024 року.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!