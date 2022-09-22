У минулому сезоні на чолі манкуніанців працювали Уле Гуннар Сульшер та Ральф Рангнік. У підсумку Манчестер Юнайтед набрав лише 58 очок. Це найгірший результат в історії клубу за час виступу в АПЛ.

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Водночас Рангнік та Сульшер витрусили з клубного бюджету 24,7 мільйона фунтів (майже 30 млн євро). Саме така цифра зафіксована у фінансовому звіті Манчестер Юнайтед. Більша частина з цієї суми дістала норвежцю, який отримав дуже щедру компенсацію, адже лише за чотири місяці до звільнення підписав новий контракт.

Нагадаємо, що влітку "Червоних дияволів" очолив Ерік Тен Хаг. За 6 турів нинішнього сезону під керівництвом нідерландця Манчестер Юнайтед набрав 12 очок та наразі посідає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ.