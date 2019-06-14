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Партнер Маліновського Троссар може перебратись у Брайтон

17:49 129 Читать на русском
Партнер Маліновського Троссар може перебратись у Брайтон
Леандро Троссар / ФК Генк

Форвард Генка Леандро Троссар може продовжити кар'єру в Брайтоні.

Брайтон зацікавлений у підписанні нападника Генка Леонардо Троссара, повідомляє The Argus.

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Футболіст провів неймовірний сезон, забивши 22 голи та віддавши 11 асистів у сезоні 2018/19, та допоміг своїй команді виграти чемпіонат Бельгії.

Наразі бельгійський клуб ризикує втратити свого іншого лідера Руслана Маліновського, яким активно цікавляться у Серії А. Раніше мова йшла про Наполі, але наразі претендентами називають Аталанту та Сампдорію.

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Трансфери Брайтон Брайтон Трансфери Чемпіонату Англії Генк Генк Англія Леандро Троссар Леандро Троссар
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