Партнер Маліновського Троссар може перебратись у Брайтон

Форвард Генка Леандро Троссар може продовжити кар'єру в Брайтоні.

Брайтон зацікавлений у підписанні нападника Генка Леонардо Троссара, повідомляє The Argus.

Маліновський може перейти в Аталанту – за нього пропонують 12 млн євро

Футболіст провів неймовірний сезон, забивши 22 голи та віддавши 11 асистів у сезоні 2018/19, та допоміг своїй команді виграти чемпіонат Бельгії.

Наразі бельгійський клуб ризикує втратити свого іншого лідера Руслана Маліновського, яким активно цікавляться у Серії А. Раніше мова йшла про Наполі, але наразі претендентами називають Аталанту та Сампдорію.

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