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Маліновський може перейти в Аталанту – за нього пропонують 12 млн євро

11:46 1434 Читать на русском
Маліновський може перейти в Аталанту – за нього пропонують 12 млн євро
Руслан Маліновський / ФК Генк

Півзахисник Генка та збірної України Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в Італії. У послугах українця зацікавлена Аталанта, яка в сезоні 2019/20 гратиме в Лізі чемпіонів.

Аталанта, яка стала головною сенсацією Серії А 2018/19, налаштована підписати Руслана Маліновського. Представники італійського клубу вже прибули у Бельгію для перемовин з Генком щодо трансферу українця.

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Щоправда, наразі сторони далекі від домовленості. Бергамаски пропонують приблизно 12 млн євро, а Генк вимагає близько 20. Очікується, що найближчим часом Аталанта зробить покращену пропозицію в розмірі 15 млн євро та пропише різноманітні бонуси, повідомляє Nieuwsblad.

Контракт 26-річного українця, який у минулому сезоні забив 16 голів та віддав стільки ж асистів у всіх турнірах, чинний ще 3 роки.

Генк за підсумками сезону 2018/19 став чемпіоном Бельгії, а тому, як і Аталанта, також гратиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти

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