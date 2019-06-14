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Партнер Малиновского Троссар может перебраться в Брайтон

17:49 12 Читати українською
Партнер Малиновского Троссар может перебраться в Брайтон
Леандро Троссар / ФК Генк

Форвард Генка Леандро Троссар может продолжить карьеру в Брайтоне.

Брайтон заинтересован в подписании нападающего Генка Леонардо Троссара, сообщает The Argus.

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Футболист провел невероятный сезон, забив 22 гола и отдав 11 ассистов в сезоне 2018/19, и помог своей команде выиграть чемпионат Бельгии.

Сейчас клуб рискует потерять своего другого лидера Руслана Малиновского, которым активно интересуются в Серии А. Ранее речь шла о Наполи, но сейчас претендентами называют Аталанту и Сампдорию.

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