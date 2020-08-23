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Парма офіційно звільнила головного тренера – він пройшов з клубом шлях від Серії С до еліти

12:58 - Читать на русском
Парма офіційно звільнила головного тренера – він пройшов з клубом шлях від Серії С до еліти
Роберто Д'Аверса / АР

Парма наважилася позбутися тренера, який впевнено залишив команду в еліті.

"Хрестоносці" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення Роберто Д'Аверси. Фахівець очолював Парму з грудня 2016 року, пройшовши шлях від Серії С до елітного дивізіону.

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Клуб назвав причину такого рішення – зіпсована атмосфера в роздягальні і різні погляди на подальший розвиток команди. Очікується, що новим наставником Парми стане Фабіо Ліверані, який не зміг врятувати Лечче Євгена Шахова від вильоту. Натомість Д'Аверса може очолити Дженоа.

Нагадаємо, італійська Серія А вже визначилась з датою початку нового сезону – 19 вересня.

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Теги
Італія Парма Парма Роберто Роберто Д'Аверса
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