Парма офіційно звільнила головного тренера – він пройшов з клубом шлях від Серії С до еліти

Парма наважилася позбутися тренера, який впевнено залишив команду в еліті.

"Хрестоносці" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення Роберто Д'Аверси. Фахівець очолював Парму з грудня 2016 року, пройшовши шлях від Серії С до елітного дивізіону.

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Клуб назвав причину такого рішення – зіпсована атмосфера в роздягальні і різні погляди на подальший розвиток команди. Очікується, що новим наставником Парми стане Фабіо Ліверані, який не зміг врятувати Лечче Євгена Шахова від вильоту. Натомість Д'Аверса може очолити Дженоа.

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