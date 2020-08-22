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Лечче Шахова отримав нового тренера

23:17 - Читать на русском
Лечче Шахова отримав нового тренера
Еудженіо Коріні / офіційний сайт Лечче

Італійський Лечче визначився з головним тренером на наступний сезон.

Еудженіо Коріні призначений новим наставником Лечче, інформує офіційний сайт Лечче.

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Зазначається, що фахівець підписав контракт терміном на 3 роки. Цікаво, що Лечче став дев'ятим клубом у тренерській кар'єрі Коріні – раніше Еудженіо тренував Брешію, Палермо, Новару, К'єво, Фрозіноне, Кротоне та Портосуммагу.

До слова, клуб Шахова вилетів із Серії А, посівши 18 місце в італійській першості.

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Теги
Євген Євген Шахов Лечче Лечче Італія Еудженіо Еудженіо Коріні Українці за кордоном
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