Лечче Шахова отримав нового тренера

Еудженіо Коріні призначений новим наставником Лечче, інформує офіційний сайт Лечче.
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Зазначається, що фахівець підписав контракт терміном на 3 роки. Цікаво, що Лечче став дев'ятим клубом у тренерській кар'єрі Коріні – раніше Еудженіо тренував Брешію, Палермо, Новару, К'єво, Фрозіноне, Кротоне та Портосуммагу.
До слова, клуб Шахова вилетів із Серії А, посівши 18 місце в італійській першості.
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