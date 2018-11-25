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Парма мінімально здолала Сассуоло та піднялась в зону єврокубків: 13-й тур Серії А, матчі неділі

15:23 57 Читать на русском
Парма мінімально здолала Сассуоло та піднялась в зону єврокубків: 13-й тур Серії А, матчі неділі

В матчі 13 туру Серії А Парма втримала свою перевагу над Сассуоло. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 13 тур

Парма – Сассуоло – 2:1

Голи: Жервінью, 6, Алвеш, 25 – Бабакар, 33, (пен)

Болонья – Фіорентина – початок матчу о 16:00

Наполі – К'єво – початок матчу о 16:00

Емполі – Аталанта – початок матчу о 16:00

Лаціо – Мілан – початок матчу о 19:00

Дженоа – Сампдорія – початок матчу о 21:30

Парма мінімально здолала Сассуоло. Пармезанці досить швидко повели в рахунку, Жервінью відзначився вже на 6 хвилині. Бруну Алвеш на 25 хвилині подвоїв перевагу. Бабакар ударом з пенальті відіграв один гол, проте Парма не дала суперника створити небезпеку біля власни воріт.

Завдяки цій перемозі Парма набрала 20 очок і піднялась на 6 місце, обігнавши Рому і Сассуоло, який з 19 пунктами опустився на 8 позицію.

Італія13 турЕнніо Тардіні (Парма)

Парма - Сассуоло: Неділя 25 листопада 2018

Парма
Матч завершено
2 : 1
Сассуоло
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