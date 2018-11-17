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"Я ніхто", – сенсаційний дебютант Серії А Пйонтек критично оцінив власне лідерство в списку бомбардирів

14:33 4 Читать на русском
"Я ніхто", – сенсаційний дебютант Серії А Пйонтек критично оцінив власне лідерство в списку бомбардирів
Кшиштоф Пйонтек / ФК Дженоа

Форвард італійського Дженоа Кшиштоф Пйонтек поділився думками про старт сезону 2018/19 у складі нової команди в новому чемпіонаті.

"Я трохи наче Колумб: він подорожував морем, а я подорожую в гонитві за забитими м'ячами. Сподіваюся, що заб'ю більше 20-ти голів за сезон.

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Мрія усіх, хто приїжджає до Генуї в молодому віці, – перехід у великий клуб. Я зможу потрапити в найкращий європейський клуб, якщо продовжу грати на тому ж рівні. Я мрію про Лігу чемпіонів. Але неправильно думати зараз: "Я забив 5 м'ячів, я футбольний бог". Ти ніхто. Ще довгий шлях попереду", – розповів Пйонтек в інтерв'ю Corriere della Sera.

Нагадаємо, що Кшиштоф Пйонтек у сезоні 2018/19 провів за Дженоа 12 матчів у Серії А, в яких забив 9 м'ячів.

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Дженоа Дженоа Італія Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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