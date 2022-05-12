Збірна України серед гравців із вадами опорно-рухового апарату гарантовано здобуде медалі ЧС-2022, що проходить у Іспанії. "Синьо-жовті" розгромили США і у фіналі зіграють з Іраном.

Чемпіонат світу-2022 серед паралімпійських збірних, 1/2 фіналу

Україна – США – 5:1

Голи: Лень, 3, Доненко, 25, 60, Романчук, 37 (пен), 60+2 – Делілло, 50

Підопічні Сергія Овчаренка і Тараса Дутка продовжують впевнену ходу на Мундіалі в іспанському місті Салоу. Після розгрому Ірландії у чвертьфіналі (5:1) "синьо-жовті" з таким же рахунком розібралися зі збірною США, інформує офіційний сайт турніру.

Збірна України пробилась у фінал Дефлімпійських ігор – черговою жертвою "синьо-жовтих" стала Туреччина

Олег Лень швидко відкрив рахунок, а Іван Доненко ще до перерви подвоїв перевагу українців. Віталій Романчук з пенальті довів рахунок до розгромного, після чого американці забили гол у відповідь. Але останнє слово було за нашими – Доненко і Романчук на останніх секундах забили ще по разу, встановивши остаточний підсумок. 27:3 – різниця м'ячів у 5-ти матчах українців на чемпіонаті світу.

У фіналі, який відбудеться 15 травня (початок – о 19:30 за Києвом), суперником України стане Іран. Азійська збірна розгромила в півфіналі Бразилію з рахунком 4:1.