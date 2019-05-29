Парад відчайдушних підкатів, червона картка і атака на арбітра: 45 секунд божевілля з чемпіонату Аргентини

Безкомпромісна боротьба в чемпіонаті Аргентини, яку Ви більше ніде не побачите.

У матчі-відповіді плей-офф за вихід у вищий дивізіон Аргентини зустрічались Альмагро та Кордоба Сентрал.

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Глядачі очікували на гарячу боротьбу, але навряд чи хтось передбачав саме таку "битву за життя". На 30-й хвилині поєдинку гравці ледь не повбивали один одного здійснюючи підкат за підкатом. Коли арбітр вирішив покарати одного з "хуліганів" Альмагро червоною карткою, гравець втратив над собою контроль та вирішив кулаками довести рефері, що він неправий. Партнерам довелось заспокоювати свого "горе-забіяку".

Якщо комусь цікаво, то Кордоба Сентрал переміг свого суперника за сумою двох матчів, але краще переглянути 45 секунд трешу з цього матчу.