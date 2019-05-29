Парад отчаянных подкатов, красная карточка и атака на арбитра: 45 секунд безумия с чемпионата Аргентины

Бескомпромиссная борьба в чемпионате Аргентины, которую Вы больше нигде не увидите.

В ответном матче плей-офф за выход в высший дивизион Аргентины встречались Альмагро и Кордоба Сентрал.

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Зрители ожидали горячую борьбу, но вряд ли кто-то предполагал именно такую ​​"битву за жизнь". На 30-й минуте поединка игроки едва не поубивали друг друга осуществляя подкат за подкатом. Когда арбитр решил наказать одного из "хулиганов" Альмагро красной карточкой, игрок потерял над собой контроль и решил кулаками доказать рефери, что он не прав. Партнерам пришлось успокаивать своего "горе-драчуна".

Если кому интересно, то Кордоба Сентрал победил своего соперника по сумме двух матчей, но лучше посмотреть 45 секунд трэша с этого матча.