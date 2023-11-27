Суперники обмінялися голами до середини першого тайму. Філіппов скористався аутом Адамюка, на що Авагімян відповів чудовим ударом зі штрафного (хоча у сітку м'яч залетів від спини Волинця). Через 4 хвилини автор гола Чорноморця отримав пряму червону за фол останньої надії.

СК Дніпро-1 розгромив Чорноморець, повернувши лідерство в УПЛ – "моряки" у меншості програли втретє поспіль

Героєм другої половини став Танчик, який вимушено замінив Філіппова. Джокер СК Дніпро-1 асистував Лєднєву і забив сам. Між цими голами "втиснувся" Кузик, але інтрига не відродилась. Мірошніченко ефектним ударом в дев'ятку встановив остаточні 5:2.