Парад шедеврів і суперджокер у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Чорноморець – 5:2
27 листопада 19:55 - Читать на русском
СК Дніпро-1 розгромив Чорноморець у 15 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
49’ Володимир Адамюк
59’ Богдан Лєднєв
90’ Володимир Танчик
90+2’ Денис Мірошніченко
Артур Авагімян 22’
Артур Авагімян 26’
Орест Кузик 76’
22’ Артур Авагімян
26’ Артур Авагімян
49’ Володимир Адамюк
59’ Богдан Лєднєв
76’ Орест Кузик
90’ Володимир Танчик
90+2’ Денис Мірошніченко
Суперники обмінялися голами до середини першого тайму. Філіппов скористався аутом Адамюка, на що Авагімян відповів чудовим ударом зі штрафного (хоча у сітку м'яч залетів від спини Волинця). Через 4 хвилини автор гола Чорноморця отримав пряму червону за фол останньої надії.
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Героєм другої половини став Танчик, який вимушено замінив Філіппова. Джокер СК Дніпро-1 асистував Лєднєву і забив сам. Між цими голами "втиснувся" Кузик, але інтрига не відродилась. Мірошніченко ефектним ударом в дев'ятку встановив остаточні 5:2.
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