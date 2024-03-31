Парад розтрачених моментів команди Клоппа у відеоогляді матчу Ліверпуль – Брайтон – 2:1
19:50 - Читать на русском
Ліверпуль здобув перемогу над Брайтоном (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
27’ Луїс Діас
65’ Мохамед Салах
Денні Велбек 2’
2’ Денні Велбек
27’ Луїс Діас
65’ Мохамед Салах
Зустріч проти "чайок" для мерсисайдців розпочалася зі швидкого пропущеного гола. Вже на другій хвилині гри Дані Велбек забив м'яч у ворота Ліверпуля. Команда Клоппа мала безліч моментів і врешті-решт відігралася завдяки голу Діаса. У другому таймі Салах приніс перемогу своїй команді.
Ліверпуль здобув вольову перемогу над Брайтоном, захопивши одноосібне лідерство в АПЛ
Ліверпуль наразі має 67 очок і перебуває на першому місці, а Брайтон розташувався на дев'ятій сходинці з 42 очками.
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