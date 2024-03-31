Ліверпуль здобув перемогу над Брайтоном (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Зустріч проти "чайок" для мерсисайдців розпочалася зі швидкого пропущеного гола. Вже на другій хвилині гри Дані Велбек забив м'яч у ворота Ліверпуля. Команда Клоппа мала безліч моментів і врешті-решт відігралася завдяки голу Діаса. У другому таймі Салах приніс перемогу своїй команді.

Ліверпуль здобув вольову перемогу над Брайтоном, захопивши одноосібне лідерство в АПЛ

Ліверпуль наразі має 67 очок і перебуває на першому місці, а Брайтон розташувався на дев'ятій сходинці з 42 очками.