Ливерпуль одержал победу над Брайтоном (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Встреча против "чаек" для мерсисайдцев началась с быстрого пропущенного гола. Уже на второй минуте игры Дани Уэлбек забил мяч в ворота Ливерпуля. Команда Клоппа имела множество моментов и в конце концов отыгралась благодаря голу Диаса. Во втором тайме Салах принес победу своей команде.

Ливерпуль одержал волевую победу над Брайтоном, захватив единоличное лидерство в АПЛ

Ливерпуль сейчас имеет 67 очков и находится на первом месте, а Брайтон расположился на девятой строчке с 42 очками.