Парад растраченных моментов команды Клоппа в видеообзоре матча Ливерпуль – Брайтон – 2:1
19:50 - Читати українською
Ливерпуль одержал победу над Брайтоном (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
27’ Луис Диас
65’ Мохамед Салах
Дэнни Уэлбек 2’
2’ Дэнни Уэлбек
27’ Луис Диас
65’ Мохамед Салах
Встреча против "чаек" для мерсисайдцев началась с быстрого пропущенного гола. Уже на второй минуте игры Дани Уэлбек забил мяч в ворота Ливерпуля. Команда Клоппа имела множество моментов и в конце концов отыгралась благодаря голу Диаса. Во втором тайме Салах принес победу своей команде.
Ливерпуль одержал волевую победу над Брайтоном, захватив единоличное лидерство в АПЛ
Ливерпуль сейчас имеет 67 очков и находится на первом месте, а Брайтон расположился на девятой строчке с 42 очками.
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