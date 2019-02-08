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Пантіч розповів, чому вирішив перейти в Кадіс

11:23 896 Читать на русском
Пантіч розповів, чому вирішив перейти в Кадіс
Александар Пантіч / фото із соцмереж

Захисник Динамо Александар Пантіч, який перебрався на правах оренди в Кадіс, поділився своїми емоціями після трансферу.

"Те, що я побачив тут – це дуже серйозний клуб з хорошими людьми. Я думаю, він незабаром буде грати в Прімері.

Пантіч став гравцем Кадіса

Я раніше мало що знав про Кадіс, але він мені подобається. Завжди буду старатися з усіх сил. Можу допомогти команді, зігравши на будь-якій позиції в захисті.

Одного разу я грав в Кадісі з молодіжною збірною Сербії. Ми тоді виграли у іспанців, до слова. Мені подобається це місто, тут є хороші люди", – цитує Пантіча portalcadista.com.

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Після 24-х зіграних турів Кадіс має у своєму активі 35 очок та посідає 9-е місце в турнірній таблиці іспанської Сегунди. Відставання від лідера, яким є Альбасете Романа Зозулі, складає 10 залікових пунктів.

Теги
Александар Пантіч Александар Пантіч Динамо Динамо Іспанія Кадіс Кадіс
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