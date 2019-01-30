Пантіч став гравцем Кадіса

Сербський захисник Александар Пантіч продовжить кар'єру у Кадісі.

Сербський захисник Динамо Александар Пантіч перейшов Кадіс, повідомляє сайт іспанського клубу.

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Кияни віддали футболіста в оренду до кінця сезону. Також в угоді прописане право викупу захисника.

У поточному сезоні УПЛ серб не зіграв за "біло-синіх" жодного матчу.

Після 23 турів Кадіс має в активі 35 очок, від першого місця його відділяє 9 пунктів.

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