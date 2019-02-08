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Пантич рассказал, почему решил перейти в Кадис

11:24 37 Читати українською
Пантич рассказал, почему решил перейти в Кадис
Александар Пантич / фото из соцсетей

Защитник Динамо Александар Пантич, который перебрался на правах аренды в Кадис, поделился своими эмоциями после трансфера.

"То, что я увидел здесь – это очень серьезный клуб с хорошими людьми. Я думаю, он вскоре будет играть в Примере.

Пантич стал игроком Кадис

Я раньше мало что знал о Кадисе, но он мне нравится. Всегда буду стараться изо всех сил. Могу помочь команде, сыграв на любой позиции в защите.

Однажды я играл в Кадисе с молодежной сборной Сербии. Мы тогда выиграли у испанцев, к слову. Мне нравится этот город, здесь есть хорошие люди", – цитирует Пантича portalcadista.com.

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После 24-х сыгранных туров Кадис имеет в своем активе 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Сегунды. Отставание от лидера, которым является Альбасете Романа Зозули, составляет 10 зачетных пунктов.

Теги
Александар Пантич Александар Пантич Динамо Киев Динамо Киев Испания Кадис Кадис
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